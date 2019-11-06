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Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı

İHA

Muş'ta lisanslı avcı tarafından doğada yaralı olarak bulunan orman çulluğu, tedavisi yapılarak koruma altına alındı.

Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı

Muş’ta lisanslı avcı tarafından doğada yaralı olarak bulunan orman çulluğu, tedavisi yapılarak koruma altına alındı.
Muş Sanayi Sitesinde mobilya ustası olarak çalışan ve aynı zamanda lisanslı avcı olan Şahin Karagül, işe gittiği sırada yaralı halde bulduğu orman çulluğunu iş yerine götürdü. Yırtıcı kuşlar tarafından yaralandığı tahmin edilen orman çulluğunu iş yerinde besleyen Karagül, durumu Telli Turna Doğa Derneğine bildirdi. Sanayi sitesine gelen Dernek Başkanı Kasım Avcı, yaralı olan orman çulluğunu teslim alarak, bakımı yapılmak üzere Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine götürdü. Buradaki klinikte veteriner sağlık teknikeri tarafından muayenesi yapılan orman çulluğunun boynunun alt kısmında bir santim civarında yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisi yapılan orman çulluğunun bir müddet gözetimde tutulmasının ardından uygun bir şekilde doğaya salınacağı ifade edildi.
Kuşa yapılan tedaviyle ilgili bilgi veren Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi Veteriner Sağlık Teknikeri Abdullah Alme, Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avcı’nın orman çulluğunu kliniğe ulaştırdığını söyledi. Kuşun gagasının alt kısmında yırtıcı kuşların pençe izi olduğunu kaydeden Veteriner Alme, “Kuşun gagasının alt kısmında hafif bir yara ağzı vardı, ona müdahale ederek 2 dikişle kapattık. Kuş, 12 gün bizde kalacak. Gerekli tedavisi yapıldıktan sonra bulunduğu ortama geri bırakacağız” dedi.

“Kuşun tedavisi yapılmasaydı ölürdü”
Kuşun kliniğe zamanında getirildiğini, aksi durumda kuşun telef olabileceğini ifade eden Alme, “Kuşun tedavisi yapılmasaydı ölürdü. Bize erken getirildi ve tedavisini yaptık” ifadelerini kullandı.
Orman çulluğunun yaralı halde bulunarak kendilerine haber verildiğini ifade eden Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avcı ise Muş Sanayi Sitesinde esnaflık yapan bir vatandaş tarafından doğada bitkin halde bulunan orman çulluğunu aracılık yapıp, Muş Hayvan Barınağına ilk tedavisini yapmak için getirdiklerini söyledi.

“İyileştikten sonra doğaya salacaklar”
Kuşun boyun kısmının altında bir santimetrelik yırtık olduğunu anlatan Kasım Avcı, “Büyük ihtimalle bir yırtıcı kuşun saldırısından etkilenmiş olmalı. Şimdilik kuşun gücü yerinde, ilk tedavisi de yapıldı. Birkaç gün içerisinde yarası da iyileştikten sonra doğaya salacaklar. Genel durumu iyi. İlgilenen arkadaşlara ve sanayi esnafına da doğaya verdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MUŞ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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