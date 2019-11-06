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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Asya, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin birçok bölgesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Asya, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin birçok bölgesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
2019 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçiren Muş Belediyesi, kış mevsimi öncesi mevcut projelerini tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Altyapı şebekelerini yenileyerek şehrin yüzyıllık sorununu çözüme kavuşturmayı planlayan belediye, kazı ve döşemelerin tamamlandığı bölgelerin üstyapısını yenileyerek yapılan çalışmaları gün yüzüne çıkarıyor.
Şehir merkezinin dört bir yanında yapılan çalışmaları anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un hak ettiği yere gelmesi ve hizmetlerin vatandaşlarla buluşması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sabahın erken saatlerinde Muratpaşa Mahallesi’ndeki asfalt öncesi yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Asya, teknik ekipten bilgi aldı. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı döşemeleri tamamlanan yolun reglaj ve sıkıştırmasının ardından asfaltı dökülecek.
Daha sonra Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi’ne geçen Başkan Asya, Polis Kantini binasının yıkım çalışmalarını inceledi. Söz konusu yıkımın hızlandırılmasını isteyen Başkan Asya, hemen akabinde caddenin üstyapısına başlanacağını belirtti. Burada esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Asya, çalışmalar hakkında kendilerine ayaküstü bilgi verdi.
Daha sonra Göletli Parka geçen Başkan Asya, burada bulunan ve belediye şirketi tarafından işletilecek olan kafe ve restorandaki çalışmaları inceledi. Yakın zamanda hizmete açılacak olan tesisle vatandaşlar nezih bir ortamda vakit geçirebilecek. İncelemenin ardından Göletli Parkı gezen Başkan Asya, burada vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Son olarak Saray Mahallesi Afet Evleri bölgesindeki içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon şebekeleri yenilme ve parsel bağlantı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, yetkililerden bilgi aldı. Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması talimatını veren Başkan Asya, hemen akabinde asfalt ve parke çalışmalarının başlatılmasını istedi.

MUŞ

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:39
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:35
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