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Öğretmen adayları “KODA” ile tecrübe ediniyor

İHA

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğretmen adayları, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Derneği tarafından yürütülen "Çocuk Atölyeleri" programı kapsamında birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle hem saha hem de atölye çalışması fırsatı yakalıyor.

Öğretmen adayları “KODA” ile tecrübe ediniyor

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğretmen adayları, Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) Derneği tarafından yürütülen “Çocuk Atölyeleri” programı kapsamında birleştirilmiş sınıflı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle hem saha hem de atölye çalışması fırsatı yakalıyor.
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birim görevlileri Tuğba Harmankaya ile Fatmanur Yılmaz’ın il koordinatörü olarak görev aldığı ve MŞÜ Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ayça Kartal’ın üniversite koordinatörü olarak sürdürdüğü KODA projesi, öğretmen adaylarına yol gösteriyor. MŞÜ, Milli Eğitim Müdürlüğü ve KODA işbirliğiyle yürütülen projede Alican, Çukurbağ, Durugöze, Körpeağaç ve Suboyu köylerindeki saha çalışmasında görev alan 35 öğretmen adayı, eğitim fakültesi dersliklerinde “Çocuk Atölyeleri Programı 20192020 Güz Dönemi Son Değerlendirme Formunu” doldurarak, proje hakkındaki fikir ve görüşlerini belirttiler.
Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilimleri Dalından Dr. Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Ayça Kartal, KODA’nın köy okullarında özellikle birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen adaylarının etkinlikler geliştirmesini ve bunların uygulanmasını sağladığını ifade etti. Kartal, “Diyarbakır, Samsun, İzmir’le birlikte Muş da Doğu’dan seçilen üniversitelerden biri. Bu sene ikinci yılımız. Bu kapsamda Muş’ta seçilen 7 farklı köy okulunda sınıf öğretmenleriyle özellikle birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmen adayları kendi atölye çalışmalarını uyguluyorlar. Bunların konu başlıkları; hayvan hakları, insan hakları ve kazanımlarda yer alan çalışmalar. Konu başlıklarına ait kendi atölyelerini geliştiriyorlar ve sınıf içerisinde uygulama şansı buluyorlar” dedi.

“Projeyle saha tecrübesi ediniyorlar”
Öğretmen adaylarının proje sayesinde saha tecrübesi edindiklerini anlatan Kartal, “Bu konu şöyle önemli; öğretmenler yarın sahaya gittiklerinde, özellikle ilk atandıklarında köy okullarına gidiyorlar ve köy okullarında hiçbir şekilde kendilerini ifade edebilecek deneyimi üniversiteden kazanarak gidemiyorlar maalesef. Çünkü burada tam anlamıyla onlara bu şartları sağlayamıyoruz. Ama KODA projesiyle öğretmen adaylarının sahada kendi etkinliklerini uygulayabilmesi, özellikle birleştirilmiş sınıfta uygulama yapabilmesini sağlayabiliyoruz. Bu yönüyle proje çok önemli. Bugün de zaten projeyle ilgili son gün. Yaklaşık 35 öğretmen adayı bu çalışmada görev aldı ve 7 farklı sınıfta bu çalışmayı yaptılar” ifadelerini kullandı.
KODA’da eğitim alan öğretmen adaylarından Zeynep Erez ise, projeyle birlikte köy okullarında saha çalışması yaptıklarını ifade etti. Uygulama sayesinde atanma öncesi deneyim sahibi olduklarını kaydeden Erez, “Atanmadan bilgisiz, tecrübesiz gitmek yerine deneyimleyip, görüp, onu uygulamaya yönelik çalışmalar yaptık. Saha çalışmalarında kendimize tecrübeler edindik. Böylelikle öğretmenlik adı altında yapacaklarımızı gidip öğretmenlerle görüp, öğrencilerle nasıl iletişim kurmayı görüp o sistemle birlikte daha iyi bir öğretmen olma yolunda adım attık” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından çalışmaya katılan öğretmen adaylarına; Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya ve Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin tarafından sertifika takdimi yapıldı.
Sertifika dağıtımının ardından sahada görev yapan sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmeni adaylarının katılımıyla pasta kesimi gerçekleştirildi.

MUŞ

27 Aralık 2019 Cuma

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