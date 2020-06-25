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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te aktarlara ilgi arttı

İHA

Malazgirt’te aktarlara ilgi arttı

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs salgını sonrasında vatandaşların bitkisel ürünler ve aktarlara olan ilgisi de arttı.
Malazgirt’te yıllardır aktarlık yapan Cesim Gökçe, vatandaşların bitkisel ürünlere eskisinden daha fazla ilgi göstermeye başladığını ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların bitkisel ürünler ve aktar ürünlerine büyük ilgi göstermeye başladığını belirten aktar Cesim Gökçe, “Bizler de virüse karşı önlemlerimizi aldık. Birçok aktar ürünümüz vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bizler korona virüs dolayısıyla hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Fiyatlarımızı pandemi dönemi boyunca hiç yükseltmedik” dedi.

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