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Kaymakam Yalçın’dan şehit ailesine bayram ziyareti

İHA

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindekilerle şehit ailesini ziyaret ederek bayramını kutladılar.

Kaymakam Yalçın’dan şehit ailesine bayram ziyareti

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindekilerle şehit ailesini ziyaret ederek bayramını kutladılar.
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindeki Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Malazgirt Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Yavuz Gemici, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ve Malazgirt Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle Nurettin köyünde 1980 yılında şehit olan güvenlik korucusu Zeki Büyükdağ’ın eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Kaymakam Yalçın ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre sohbet edip bayramlarını kutladı.

Nöbet kulübelerine bayram ziyareti
Kaymakam Emre Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti. İlçe giriş çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarını yerinde inceleyen ve bilgi alan Kaymakam Yalçın, nöbet tutan polis, asker ve güvenlik korucularının bayramlarını kutladı.

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