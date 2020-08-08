Malazgirt’te su boruları yenileniyor

– Muş’un Malazgirt Belediyesine tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında ilçede içme suyu şebeke boruları sil baştan yenileniyor.

Malazgirt Belediyesine tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarında sona gelindi. 40 yıllık eski asbest su borularını yenileyerek vatandaşlara ulaştırılan su daha sağlıklı hale getiriliyor. Uzun yıllardır kullanımda olmasından dolayı hasar gören ve sık sık yaşanan arızalarla vatandaşların mağdur olmasına sebep olan eski tesisat tamamen değiştirildi.

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"Şehir şebeke suyu basınç test çalışmaları başarıyla sonuçlandı"

İlçeye sağlıklı su temini için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, belediye ekipleri ve yüklenici firma çalışanları tarafından yapılan şehir şebeke suyu basınç test çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yapılan test çalışması sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirildiği çalışmalarda sona gelindiğinde ilçe merkez ve mahallerinde yaşayan vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve daha basınçlı su verileceği bildirildi.

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