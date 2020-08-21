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(Özel) İŞKUR’dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek

İHA

(Özel) İŞKUR’dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Muş İl Müdürlüğü tarafından 4 aylık korona virüs salgını sürecinde 61 bin 590 vatandaşa 72 milyon 273 bin lira nakdi destek sağlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini sürdüren işletmeleri ziyaret eden İŞKUR Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, talepleri dinledi. Pandemi sürecindeki desteklerle ilgili açıklamalarda bulunan Taylan, Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla bakanlığın ve genel müdürlüğün Nisan ayından 30 Temmuz tarihine kadar toplamda 61 bin 590 kişiye 72 milyon 273 bin 980 liralık bir desteği olduğunu söyledi. Bunların birinci fazında 30 bin 366 kişiye, ikinci fazda 19 bin 200 kişiye, üçüncü fazda 2 bin 629 kişiye, biz bize yeteriz Türkiyemde 3 bin 468 haneye, kısa çalışma ödeneğinde 2 bin 431 kişiye, nakdi ücret desteğinde 2 bin 341 kişiye, işsizlik ödeneğinde bin 155 kişi olmak üzere toplamda 61 bin 590 kişiye 72 milyon 273 bin 980 lira para ödendiğini kaydetti. Bu miktarların Muş için çok büyük bir meblağ olduğunu ifade eden Taylan, “Bunu da İŞKUR aracılığıyla yaptığımız için bundan çok memnunuz. Bu pandemi sürecinde herhangi bir işsizlik sıkıntımız, problemimiz olmadı.Şu anda işsizlik sigortası devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir ay daha uzatıldı. Bunlar devam edecek. Talep edilmesi durumunda yeni firmalarımız kısa çalışma ödeneğine tekrar başvurabilirler. Fakat biz her hangi bir kısa çalışma ödeneğine başvurulmasını temenni etmiyoruz. İşlerimizin sürekli olmasını istiyoruz. Devamlılık olsun istiyoruz, bir ara verilmesini istemiyoruz. İnşallah bu virüs olayı daha hafifler, ortadan kalkar ve rahat bir düzene geçmiş oluruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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