Muş’ta bir köy karantinaya alındı

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Muş’un Yukarıyongalı köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde korona virüs vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina süreci uygulandığı kaydedildi.

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