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Koronavirüsü yenen doktor: Bu hastalık gerçekten tehlikeli

DHA

Koronavirüsü yenen doktor: Bu hastalık gerçekten tehlikeli


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Devlet Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Önder Yeşiloğlu (31), yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını yenerek görevine başladı. Hastanede geçirdiği tedavi günlerini anlatan Yeşiloğlu, "Akciğerimde tutulum olduğu için serviste yatmak ve serum tedavileriyle kendimi toparlamak zorunda kaldım. Orada yattığım süreçte bunu daha iyi fark ettim ki; bu hastalık gerçekten tehlikeli ve bu hastalığın tedavisinde en önemli unsur hastalığın aslında hiç bulaşmaması" dedi. 
Muş Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzman Doktoru Önder Yeşiloğlu (31) ile Kadın Doğum Acil ve Doğumhane Servisi Hemşiresi Gizem Uyar (25), Covid-19 sürecinde yaşadıklarını anlattı. Yaptırdıkları testleri pozitif çıktıktan sonra 14 günlük tedavi süreci sonrası görevlerine başlayan Yeşiloğlu ile Uyar, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyulmasını istedi. 
HASTALIĞIN TEHLİKESİNİ FARKETTİM
Covid-19 nedeniyle hayatının en zor dönemini geçirdiğini söyleyen Dr. Önder Yeşiloğlu, "Maalesef Covid-19 hastalığına bende yakalandım ve 14 günlük sıkıntılı bir süreçten geçtim. Akciğer tutulumum olduğu için serviste yatarak ve serum tedavileriyle kendimi toparlamak zorunda kaldım. Orada yattığım süreçte bunu daha iyi fark ettim ki, bu hastalık gerçekten tehlikeli ve bu hastalığın tedavisinde en önemli unsur hastalığın aslında hiç bulaşmamasıdır. Bu hastalıktan kendimizi koruyabilmemiz için Sağlık Bakanlığımızın önerilerine sıkı sıkı uyulmasıdır" dedi. 
`EŞİMDEN, DOSTUMDAN AYRI KALDIM´
Karantina sürecinde eşinden, dostundan ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını ve hastalığın ne kadar sıkıntı olduğunu belirten Dr. Yeşiloğlu, "14 gün boyunca hem serviste yattım hem de karantina nedeniyle eşimden, dostumdan ayrı kaldığım için hastalığın ne kadar sıkıntılı olabileceğini daha iyi bilmekteyim. Biz bu sağlık zincirinin kırılmaması için iyileştiğimiz anda görevimizin başına döndük" diye konuştu. 
`COVİD-19 SÜRECİ, SES DEĞİŞİKLİĞİNE DE NEDEN OLDU´
Muş Devlet Hastanesi Kadın Doğum Acil ve Doğumhane Servisi´nde ebe olarak görev yapan hemşire Gizem Uyar ise koronavirüsü çalıştığı alandan kaptığı düşüncesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Hastalığa ilk yakalandığımda boğaz ağrısı ve öksürük belirtisi gösterdi. Kendimden şüphelendiğim için test verdim. Test sonucum pozitif çıktı ve 14 günlük bir karantina sürecim oldu. Bu sürede ilk 4-5 günde eklem ağrılarım, ateş ve onun haricinde halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük oldu. Hatta bu süreç, ses değişikliğine de neden oldu. Beşinci günün sonunda daha iyiye gittim ve onuncu günümde negatife döndüm. Negatife döndükten sonra arkadaşlarımın iş yükünü azaltabilmek için tekrar görevimin başına geri döndüm."
`HASTALARIMIZ BİZLERDEN YARDIM İSTİYOR´
Kadın Doğum Acil ve Doğumhane Servisi´nde görev yaptığını, ancak koronavirüs servislerinde bulunan hastalarda kendilerinin yardımcı olduğunu söyleyen Uyar, "Bu sürede hastalarımız bizlerden yardım istiyor. Hastalara ilk olarak bu hastalığa yakalanmadan önce bir sağlık çalışanı olarak yardımcı oluyordum ama şu anda hastalığa yakalandıktan sonra ve belirtilerini gördükten sonra hastalarla empati kurup, onlara daha da destek olmaya çalışıyorum. Hastalar, nefes darlığı çektiklerini söylüyorlar. Onun haricinde halsizlik olduğunu, eklem ağrılarının olduğunu söylüyorlar. Bizler onlara gerekli tedavilerimizi yapıyoruz. Bu sürede tabi ki beslenmelerine dikkat ediyoruz. Maske takmalarını, mesafelerini korumalarını, hijyenlerine önem vermelerini isteyip, destek sağlıyoruz. Hastalar `keşke maskemi taksaydım, mesafemi korusaydım, kimseyle görüşmeseydim´ diyorlar. Covid-19´a yakalanmayan insanlar bunun farkında değil. Bir kereden bir şey olmaz, görüşeyim, maskemi takmayayım diyorlar ama bir kereden bir şey olmaz diyerekten zaten her şey başlıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-12-25 08:29:02

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