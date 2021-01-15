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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Muş'ta 86 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte 2 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 86 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezi de beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş yerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 30, Malazgirt’te 19, Varto’da 25, Korkut’ta 11, Hasköy’de 1 köy olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş’ta geçmiş yıllarda kar yağışının bu tarihlerde yoğun olduğunu belirten Mahmut Avcı, “Bu sene kar yağışımız çok çok gecikti. Bu nedenle kuraklık korkusu vardı. Allah’a şükür yağış yağdı. İnşallah ekinlerimiz de iyi olacak. Susuzluk sorunu da bu sayede ortadan kalkacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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