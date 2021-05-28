Bulanık'ta cami temeli atıldı

– Muş’un Bulanık ilçesinde yapılacak Hacı İbrahim Camisi’nin temeli atıldı.

Bulanıklı hayırsever vatandaşların desteğiyle Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilecek 250 kişi kapasiteli caminin temeli atıldı. Burada konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, caminin yapım aşamasında ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Murat Karanci ise camilerin ibadet ve fikir merkezleri olduğunu belirterek, "Cami, nefes aldığımız dost bir ev ve omuzlarımızın birbirine değdiği birlik yuvasıdır. Cami fakirin, fukaranın ve çaresiz insanların çaresidir. Caminin kısa sürede tamamlanmasını ve ibadete açılmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunarak caminin temeli atıldı.

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