Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Muş'un Varto ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Kaza, MuşErzurum yolu üzerindeki Çallıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyundaki bir aracın ani fren yapması nedeniyle, arkada bulunan dört araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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