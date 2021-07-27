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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 2 milyon TL'lik sahte döviz ele geçirildi

İHA

Muş’ta 2 milyon TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyon TL'lik sahte dolar ve euro ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde İstanbul’dan Varto ilçesine yüklü miktarda sahte dolar ve euro getirerek hayvan ve araç ticareti yapmaya çalışan şahsa yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. İcra edilen operasyonda, 2 milyon TL'lik bin 760 adet 100’lük dolar ile 500 adet 100’lük euro ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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