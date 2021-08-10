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Muş’ta 4’ü kadın 36 güvenlik korucusu yemin edip göreve başladı Varto’da ilk defa korucu alımı yapıldı

İHA

Muş’ta 4’ü kadın 36 güvenlik korucusu yemin edip göreve başladı Varto’da ilk defa korucu alımı yapıldı

Muş’un Varto ilçesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4’ü kadın 36 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.
Varto Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen yemin töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından güvenlik korucuları yemin ederek görevlerine başladı. Burada konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, devlet olarak en önemli görevlerinin kamu düzenini korumak ve vatandaşın can, mal, ırz güvenliğini temin etmek olduğunu söyledi. İl Jandarma Komutanlığının son yıllarda Jandarma Genel Komutanlığının göstermiş olduğu gelişime koşut bir gelişme gösterdiğini belirterek, “organizasyon, operasyon kabiliyeti son derece iyi noktaya geldi. Vartomuzda güvenlik koruculuğu sisteminin gerçekleşmesini temini için İl Jandarma Komutanlığımız önemli bir gayret sarf etti” dedi.

“Bu vatan hepimizin bir arada olduğu bir gemi”
Vatanın bir gemi olduğuna dikkat çeken Vali Gündüzöz, “Bu gemi battığı zaman kaptan köşkündeki de, makine dairesindeki de, güvertesindeki herkes etkilenir. Bu gemi ebediyet limanına kadar inşallah bizim gayretlerimizle istikametini bozmadan her türlü fırtınaya, dalgaya rağmen emin adımlarla ilerleyecektir. İçeride sayıları az olsa da bazı hainler, dışarıda da bu memleketin gelişmesini kendi menfaatlerine aykırı gören çeşitli şer odakları ve yabancı devletler bizle mücadele etsinler. Gayri meşru zeminde çeşitli manialar önümüze koysunlar. Bunların hiçbir önemi yok. Biz kendi öz varlığımızı, öz kültürümüzü eğer yüceltir, tarihimizden dersler alır, ufkumuzu da çok iyi bir noktada belirlersek bizi kimse deviremez” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütü ve suç örgütleri bu memleketten silindi gittiler”
Ülkenin her yerinde devletin varlığı olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Şanlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor ve bize gurur veriyor. Çok kutsal bir görevi ve çok önemli bir üniformayı bugün giydiniz. Eğitim çalışmaları sırasında da giydiniz ama bugün yemin etmek suretiyle artık bizim jandarma kuvvetimizin bir parçası olarak, bizim silah arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız olarak burada yer alıyorsunuz. Biz kıymetli 36 güvenlik korucumuzu tebrik ediyoruz. Bu yeni kardeşlerimizin bize kuvvet katacağını biliyoruz. Yine içimizde 4 hanım kardeşimiz var bu da bizi sevindiriyor. Hanımlar her yerde her platformda beyler kadar söz sahibi oluyor. Bu da bizim için sevindirici. 2 binin üzerinde Muş’ta, 55 binin üzerinde de Türkiye genelinde güvenli korucusu gücümüz var. Bu bizim en önemli güçlerimizden biri. Bölgeyi bilen, vatanına sahip çıkan vatandaşlarımızdan titizlikle seçildiler. Ben, bu şerefli üniformayı giyen tüm kıymetli kardeşlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Göreve başladığımız için çok mutlu ve gururluyuz”
Kadın güvenlik korucusu Özen Erkmen ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Varto’da ilk defa kadın korucu alımı yapıldığını ifade ederek, “Biz, 4 bayan olarak katılım yaptık. Göreve başladığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Varto’ya katkımızdan dolayı, devletimize, milletimize katkımızdan dolayı gururluyuz. Bayanların ön planda olması özellikle Doğu bölgesinde ön planda olması gurur verici. Söz verdiğimiz gibi her şekilde bütün görevleri yerine getireceğiz” deklinde konuştu.
Programa, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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