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Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş’a akın ediyorlar Kilometrelerce yolu şifalı sandıkları su için kat ediyorlar

İHA

Halk arasında şifalı olarak bilinen mikroplu su için Muş’a akın ediyorlar Kilometrelerce yolu şifalı sandıkları su için kat ediyorlar

Muş’ta, böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen kuyu suyunda mikrop ve bakteri tespit edilmesine rağmen, ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi suyu tüketmek için bölgeye akın ediyor.
Muş merkeze 40 kilometre mesafedeki Gümüşali köyü yakınındaki kuyudan çıkan ve böbrek taşı ile çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen suyun geçen yıl analizi yapılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde suda mikrop ve parazit bulunduğu tespit edildi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen mikroplu suda şifa arayan insanlar, hem suyu içmeye devam ediyor hem de beraberlerinde getirdikleri bidonları doldurarak evlerine taşıyor.

“Suyu içtim inşallah iyi gelir”
Siirt’ten Muş’a su içmek için geldiğini ifade eden vatandaş, “Siirt’ten geldim şifalı su için. Suyun taş ve hastalıklara iyi geldiğini söylediler. İlk defa geldim. Suyu içtim inşallah iyi gelir” dedi.

“Bu tür suların tüketilmemesini şiddetle önermekteyiz”
Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay ise İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda halk arasında şifalı su olarak bilinen ve böbrek taşını düşürdüğüne inanılan suyun aslında birçok parazit ve mikrop barındırdığını söyledi. Daha önce de bu suyla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını kaydeden Dr. Somay, “Vatandaşlarımızın bu suyu tükettiğinde daha çok ishal, kusma semptomları ortaya çıkmaktadır. Bilimsel kanıtı olmayan bu tür suların tüketilmemesini vatandaşımıza şiddetle önermekteyiz” dedi.
“Birçok duyumlarımızda da vatandaşlarımızın farklı illerden, kilometrelerce uzaktan gelerek şişelerle, bidonlarla suyu evlerine götürdüğünü duyuyor ve öğreniyoruz” diyen Dr. Somay, “Parazit ve mikrop barındıran suyun tüketilmesi hayati tehlike oluşturabilmektedir. Bu tür durum hastada bir halk sağlığı sorunu oluşturmakta. Bilimsellik olarak böbrek taşlarına yararlı olduğu gösterilmemiş bir suyun tüketilmemesini öneriyoruz. Biz her zaman bilime inanıyoruz. Bilimsel çalışmalarla daha çok parazit ve mikrop barındırdığını göstermiş bir suyun tüketilmesi hayati tehlike oluşturabilmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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