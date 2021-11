Muş'ta 1. Amatör Lig başladı Bir maçta 5 kırmızı kart çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1. Amatör Küme 3. Grup Futbol müsabakaları 1071 Malazgirt Spor Kulübü ile Muş Yurdum Spor arasında oynanan maçla başladı.

Muş 1. Amatör Küme 3. Grup 20212022 futbol sezonu açılış maçında Muş'un iddialı takımlarından 1071 Malazgirt Spor ile gecen yılın amatör küme şampiyonu Muş Yurdum Spor arasında oynanan müsabakayla start aldı. Malazgirt Şehir Standı'nda oynanan maçta her iki takım da maça dengeli başladı. Maçın ilk çeyreğinin ardından oyuna üstünlüğünü koyan 1071 Malazgirt Spor ilk yarıyı 10 önde kapattı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirt Spor, ilk yarıda aldığı 10’lık üstünlüğü koruyarak 5 kırmızı kartın çıktığı çekişmeli maçta kazanmayı başardı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, "Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın destekleriyle 1. Amatör ligi açılış maçını 10 kazanmayı bildik. Her iki takımın da çok istekli oynadı. Daha kontrollü oynayan futbolcularım maçı kazanmayı bildiler. Ben kulüp başkanı olarak bizlere her zaman destek olan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’ına çok teşekkür ediyorum. Bu önemli maçta tribünden bize destek vererek maçımızı 90 dakika takip ettiler. Bu başarıda çok büyük payları var. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza Sporcularım ve Malazgirt halkı adına bizlere bu sevinci yaşattıkları içinde tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

Malazgirt Şehir Stadında oynanan müsabakayı Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İl Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi.

