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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

İHA

Muş’ta yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Muş’ta bir evin çatısındaki yuvasından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.
Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde bir evin çatısından düşerek ayağı kırılan leylek yavrusuna, hayvansever vatandaş Hikmet Yeşil ve çocukları sahip çıktı. Yol kenarında yaralı olarak bulduğu leyleği evine götüren Yeşil, durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Köye gelen ekipler, yaralı leyleği aileden teslim alarak, tedavisinin yapılması için Muş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Geçici Bakım Evine bıraktı. Muayenesi yapılan leylek yavrusunun ayağının kırıldığı ve tedavisinin tamamlanması için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği bildirildi.
Yoldan geçerken leylek yavrusunun yerde yattığını fark ettiğini anlatan Hikmet Yeşil, çatıdan düşerek ayağını kıran leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdiğini söyledi.
Yaralı leyleği köye gelen görevlilere teslim ettiğini belirten Yeşil, "Köyümüzde çok sayıda leylek yuvası bulunmakta. Yoldan geçerken leyleği fark ettim. İlk başta öldüğünü düşündüm fakat gidip baktığımda leylek canlı ama hareket edemiyordu. Büyük ihtimalle çatıdan düştüğü sırada yaralanmıştı. İnşallah iyi olup, sağlığına kavuşur" dedi.
Muş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Geçici Bakım Evi Veterineri Semih Türkcan ise çatıdan düştüğünü öğrenilen leylek yavrusunun bir ayağında kırık, diğer ayağında ise yara olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.
Türkcan, leylek yavrusunun ilk müdahalenin ardından Van 100. Yıl Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini belirterek, “Vatandaşlarımız böyle yaralı hayvanları gördüklerinde yetkililere haber versinler, zarar vermesinler. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum ve bu hareketiyle de diğer vatandaşlarımıza da örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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