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Berivanların sıcak havada zorlu süt mesaisi Muş’taki 'Berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yol yürüyor

İHA

Berivanların sıcak havada zorlu süt mesaisi Muş’taki 'Berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yol yürüyor

Muş’ta geçimlerini hayvancılıkla sağlayan berivanlar (süt sağan kadın), kavurucu sıcağa rağmen her gün kilometrelerce yol kat ederek koyunların sağımını yapıyor.
Korkut ilçesindeki berivanlar, çobanlar tarafından kırsalda otlatılan hayvanları sağmak için günde 2 kez saatlerce sıcak havada yol yürüyerek keçi ve koyun sürülerinin bulunduğu bölgeye gidiyorlar. İlçeye bağlı Konakdüzü köyünde günün ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan berivanlar, ev işlerini yaptıktan sonra yürüyerek sürülerinin bulunduğu meralara ulaşıyorlar. Koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri peynir, tereyağı ve yoğurt olarak satan berivanlar, bu yolla aile bütçesine katkı sağlıyor.

“Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz”
Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlardan Bahar Baydan, günde yaklaşık 2 kilometre yol yürüyerek koyun sağmaya geldiklerini söyledi. Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu anlatan Baydan, “Sabah erken saatlerde ev işlerimizi yaptıktan sonra koyunları sağmak için zorlu mesaimize başlıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere buraya geliyoruz. Burada sağdığımız sütü yoğurt, peynir ve tereyağına dönüştürerek hem kışlık ihtiyacımızı hazırlıyoruz hem de fazlasını satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

“Hava çok sıcak ama mecburen hayvanları sağmamız lazım”
Bu mevsimde havanın çok sıcak olmasından dolayı yürümekte ve koyun sağmakta zorlandıklarını vurgulayan Baydan, "Koyunları sağmaya gelen bazı kadınlar hastalanıyor. Ama mecburen yapmak zorundayız. Yapacağımız başka bir işimiz yok. Her birimiz günde 150 koyun sağıyoruz. Sonuçta geçimimizi buradan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 20 yıldan beri koyun sağdığını belirten berivanlardan Feride Ergün ise “Geçimimizi hayvancılıkla yaptığımız için başka işimiz yok. Zor koşularda hayvancılık yapıyoruz. Günde iki kez yol yürüyerek kavurucu sıcaklarda gelip koyun sağıyorum” diye konuştu.

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