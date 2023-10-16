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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muş'ta düğünde tabancayla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

        Muş'ta düğünde tabancayla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı

        Muş'ta açık alanda düzenlenen köy düğününde bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:29
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        Düğünde tabancayla ateş açıldı: 1'i ağır 2 yaralı
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        Muş'a bağlı Yazla köyünde açık alanda düzenlenen düğünde bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine 26 kilometre mesafedeki Yazla köyünde meydana geldi. Köyde akşam saatlerinde başlayan düğünde bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonuca kurşunların isabet ettiği Yusuf Yeryüzü (16) ve Rojhat Kandemir (17) yaralandı.

        Düğündeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre, Rojhat Kandemir'in tedavisine burada devam edilirken, durumu ağır olan Yusuf Yeryüzü, Van'a sevk edildi.

        Güvenlik güçleri, düğünde kimin ateş ettiğini belirlemek için inceleme başlattı.

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