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Şeker fabrikasında düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentteki şeker fabrikasının uzun yıllardır ilin ekonomisine büyük katkı sağlayan bir sanayi kuruluşu olduğunu söyledi.Fabrikanın yılda yaklaşık 300 milyon lira ekonomiye katkı sunduğuna vurgu yapan Aydın, şöyle dedi:"Şeker stratejik bir üründür. Şeker ithal etmeye kalkarsanız bu günkü fiyatının çok çok üstünde ithal etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Muş'ta ekilebilen 3,5 milyon dönüm tarım alanı var. Hali hazırda 700 bin dönümü sulanıyor. Ovanın sulamaya açılmasıyla birlikte bu daha da artacaktır."Fabrika Genel Müdürü Turgut Kızılkaya da bu dönemde 280 bin ton şeker pancarının işlenmesinin öngörüldüğünü dile getirerek, 42 bin 500 ton şeker üretimi, 10 bin ton melas ve 80 bin ton küspe üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.Kampanyanın 70 gün süreceğini bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:"Bu üretim fabrikanın ve Muş'un geleceği açısından çok önemli. Çiftçi ürettikçe fabrika büyüyecektir, fabrika büyüdükçe çiftçi kazanacaktır, şehir kazanacaktır. Buradaki çalışanlarımızla beraber üreticilerimizle ele ele vermek durumdayız. Hepimizi bir gemideyiz. Bu gemiyi en iyi şekilde kıyıya çıkarmak zorundayız."Kurban kesimin ardından başlatılan kampanya kapsamında fabrikaya ilk ürün getiren çiftçilere hediye verildi.