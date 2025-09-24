Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:22 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hücum yeleği, 3 tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 236 piyade tüfeği mermisi ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Başka bir adreste de muşta ve kelebek bıçak bulan ekipler, iki konuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #muş
        #muş haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!