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        Haberler Gündem Güvenlik Muş'ta yaklaşık 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta yaklaşık 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 00:57 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:57
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        Muş'ta yaklaşık 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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        Muş'ta 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 araç tespit edildi.

        8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçtaki 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelilerin, kovalamaca esnasında içinde uyuşturucu olan 4 torbayı su kanalına attığı belirlendi.

        AA'nın haberine göre; yapılan aramada, su kanalına atılan torbalarda 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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