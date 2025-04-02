Muse, İstanbul konserini erteledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot çağrısı kültür-sanat etkinliklerine de sıçradı.

Muse’un Türkiye organizatörü Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki DBL Entertainment için sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı. Şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın İmamoğlu protestoları ve boykot kampanyasına ilişkin sözleri, boykot çağrısına gerekçe gösterildi.

Muse yaşananların ardından konserini erteledi. Müzik grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hayranlarımızın geri bildirimlerini dikkatlice değerlendirip, endişelerine tam olarak saygı göstererek, İstanbul'daki gösterimiz 2026'ya ertelendi. Böylece DBL Entertainment'ın dâhil olmayacağından emin olabiliriz. Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere" denildi.