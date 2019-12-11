Müsekkin sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MÜSEKKİN NASIL YAZILIR? TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müsekkin şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mükessin, müzekkin" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "müsekkin"dir.

MÜSEKKİN NE DEMEK? MÜSEKKİN SÖZLÜK ANLAMI

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "Yatıştırıcı" olan müsekkin, Arapça kökenlidir.