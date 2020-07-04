Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) havai fişek fabrikasının yaşandığı Hendek'te şube başkanlarıyla düzenlenen yemekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlere açıklama getirdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve şube başkanları ile Hendek'te bulunan restoranda bir yemek organizasyonu düzenlenmişti.

BİR GAZETE VE SOSYAL MEDYADA ÇIKAN YORUMLARINA CEVAP

MÜSİAD, Hendek'teki yemek organizasyonu ile ilgili olarak sosyal medyada ve bir gazetede çıkan haber ve yorumlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KARDEŞLERİMİZ İÇİN NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KONUŞURKEN"

Bizler, o elim patlama sonunda hemen o gün, yöneticilerimiz ve yakın çev redeki illerden gelen diğer üyelerimiz ile bir araya gelmiş ve işçi kardeşlerimiz için yapacağımız tüm faaliyetlerin ve yardımların planlanmasını yaparken; anlamadan, gerçeği bilmeden ve insani etikle bağdaşmayan bir karalama ve iftira hareketinin hedefi olduk.

"BU HAKSIZ İFTİRALARI BİLE HOŞGÖRÜ İLE KARŞILIYORUZ"

Böylesi saldırılar ile ilk kez karşılaşmıyoruz ve art niyet baki kaldığı sürece belli ki bu son da olmayacak. Ancak bizler, inancımızın gereği olarak bu haksız iftiraları bile hoşgörü ile karşılıyor; yine de meselesi memleketi olan tüm iyiniyetli kardeşlerimizle beraber yürümeye devam edeceğimizi buradan kamuoyuna bildiriyoruz. Çünkü MÜSİAD'ın büyüklüğüne yakışan budur.