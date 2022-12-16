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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elon Musk yine 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

Musk, hisseleri düşüşe geçen dev otomobil şirketi Tesla’nın 3,58 milyar dolar değerinde bir hissesini daha sattı. Yatırımcılar Tesla'nın geleceği konusunda endişeleniyor...

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  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

    Geçtiğimiz ay 4 milyar dolarlık bir Tesla hissesi satan Musk, bu ay 3,58 milyar dolar değerinde hisse daha sattı.

    Musk’ın bu hisse satışı, Tesla yatırımcılarının tartışmalı endişelerini dile getirmesinden sonra gerçekleşti. Yatırımcılar Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasından itibaren izlediği haritadan endişe duyduklarını belirtmişler ve Tesla’nın geleceği hakkında şüphelendiklerini de söylemişlerdi.
  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    Bunu söylerken de Tesla’nın hisselerinin 13 Nisan'da 340,79 dolardan işlem gördüğünü ve o günden bu yana tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve yüksek hammadde maliyetleri nedeniyle şirketin yüzde 49'luk bir düşüş yaşadığını ve bu sayının 173,44 dolara kadar gerilediğini belirttiler.
  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    GERİ KAZANIM YAŞANACAĞINI SÖYLEDİ

    Musk, Tesla için üçüncü çeyrek kazançları sırasında, şirketin muhtemelen 5 milyar veya 10 milyar dolar arasında bir geri alım yapacağını söylemişti.
  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    HİSSE SATIŞLARI BORÇ NEDENİYLE Mİ DEVAM EDİYOR?

    Ancak hisse satışlarının devam ediyor olması bu söyleminin sorgulanmasına da neden oldu. Geçen yılın sonunda şirketin değeri 1 trilyon dolardan daha fazlaydı ancak son aylarda bu değer düşüş gördü.
  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    Bazı analistler, yeni hisse satışının Twitter anlaşması için ödediği yüksek faizli 44 milyar dolarlık borcun bir kısmı olduğunu iddia ediyor.
  • Musk ne yapmaya çalışıyor? 3.6 milyar dolar Tesla hissesi sattı! Yatırımcılar endişeli!

    Tesla yatırımcıları ayrıca, ekonomide yaşanan dalgalanmalar yaşandıkça, yüksek borçlanma maliyetleri alıcıları caydırdıkça ve diğer şirketler daha fazla alternatif elektrikli araç ürettikçe, şirketin elektrikli arabalarına olan talebin azalabileceğinden de endişe duyuyor.

 

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