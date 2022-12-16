HİSSE SATIŞLARI BORÇ NEDENİYLE Mİ DEVAM EDİYOR?

Ancak hisse satışlarının devam ediyor olması bu söyleminin sorgulanmasına da neden oldu. Geçen yılın sonunda şirketin değeri 1 trilyon dolardan daha fazlaydı ancak son aylarda bu değer düşüş gördü.