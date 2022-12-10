Fakat yatırımcılar Musk'ın unvanını kaybedebiliceğini düşünüyor. Musk geçtiğimiz yıl 300 milyar dolar servete ulaşarak rakiplerine ciddi bir fark atmıştı. Ancak bu yıl içerisinde yaşananlar, Musk'ın servetinde ciddi bir düşüş yaşanmasına sebep oldu.

Elektrikli otomobil devi Tesla Elon'nın en büyük servet kaynağı ve Tesla'nın hisseleri Twitter'ı satın almasından bu yana yarı yarıya düşüş yaşıyor.