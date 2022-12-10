Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından beri otomobil devi Tesla'nın hisselerinde düşüş yaşanıyor. Nisan ayında yapılan satın alma teklifinden bu yana Tesla hisselerinde düşüş yaşanıyor. Yatırıcımlar, Elon Musk'ın yakın zamanda dünyanın en zengin insanı unvanını kaybedebileceğini söylüyor.

ABONE OL
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    TESLA'NIN HİSSELERİ DÜŞTÜ

    Son dönemde Twitter'da yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Forbes milyarderler listesinde birinci sırada yer alan dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti ve ikinci sıraya geriledi. Ünlü milyarder iş insanı kısa sürede tekrar zirveye geçmeyi başardı.  
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    Fakat yatırımcılar Musk'ın unvanını kaybedebiliceğini düşünüyor. Musk geçtiğimiz yıl 300 milyar dolar servete ulaşarak rakiplerine ciddi bir fark atmıştı. Ancak bu yıl içerisinde yaşananlar, Musk'ın servetinde ciddi bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. 

    Elektrikli otomobil devi Tesla Elon'nın en büyük servet kaynağı ve Tesla'nın hisseleri Twitter'ı satın almasından bu yana yarı yarıya düşüş yaşıyor. 

     

     
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    'TWITTER'A ÇOK ZAMAN HARCIYOR' İDDİASI

    Musk'ın servetinde 70 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Tesla'nın hisseleri 13 Nisan'da 340,79 dolardan işlem görüyordu.

    O günden bu yana tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve yüksek hammade maliyetleri nedeniyle şirket yüzde 49'luk bir düşüş yaşadı ve bu sayı 173,44 dolara kadar geriledi.
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    Ayrıca Elon Musk, Twitter'ın satın alınabilmesini finanse edebilmek için nisan ayından bugüne kadar 20 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. 

    Reuters'a göre Elon Musk'ın şu anda 445 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor. Bu veriler de düşüşün, Musk'ın elindeki değeri 151 milyardan, 77 milyara düşürmesi anlamına geliyor.
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    Ayrıca Tesla yatırımcıları, Musk'ın Twitter için izlediği yoldan son derece endişeli. Yatırımcılar, ünlü girişimcinin Spacex, Tesla ve Twitter'a nasıl zaman ayırdığı konusunda şüpheli. Genel bilgilere göre hissedarlar, Musk'ın Twitter'ı yönetmeye çok zaman harcadığını söylüyor.

    Twitter, Elon Musk başa geçmeden de önce geçtiğimiz yıl 221 milyon dolar zarar etmişti.
  • Dünyanın en zengin insanı Elon Musk değil mi? Tesla hisseleri düştü!

    HALA DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI O, ANCAK...

    Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetme yolunda! İlerleyen zamanlarda bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Moda devi Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi hala ikinci sırada ancak zirveye çok yakın. Forbes’a göre Musk’ın şu anki serveti 190,5 milyar dolarken Arnault ve ailesinin serveti 187,3 milyar dolar.

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.