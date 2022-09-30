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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2022 yılının milyarderler listesi belli oldu! İşte dünyanın en zengin 10 insanı!

Forbes ekonomi dergisinin hazırladığı rapora göre 2022 yılının milyonerleri belli oldu. Liste uzayıp giderken, dünyanın en zengin milyarderlerini sizler için derledik…

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  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    1.ELON MUSK

    Listenin zirvesinde 6 şirketin kurucusu olan Elon Musk yer alıyor.  Elon Musk’ın şu anki net değeri 219 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    2.JEFF BEZOS

    Amazon CEO’su olan Jeff Bezos’un net değeri 171 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    3. BERNAD ARNAULT & FAMİLY

    Bernad Arnault ailesinin net değeri 158 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    4. BİLL GATES

    Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates’in net değeri 129 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    5. WAREN BUFFET

    Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı olan Waren Buffet’ın net değeri 118 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    6.LARRY PAGE

    Alphabet’in kurucusu olan Larry Page’in net değeri 111 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    7. SERGEY BRIN

    Google’ın kurucularından olan Sergey Brin’in net değeri 107 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    8. LARRY ELLISON

    Larry Ellison Orcale’in kurucusudur. Net değeri ise 106 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    9. STEVE BALLMER

    Steve Ballmer Microsoft’un yönetim kurulu başkanı olan iş adamı değeri 91.4 milyar dolardır.
  • İşte dünyanın en zengin 10 insanı! Dünyanın en zengin insanları...

    10. MUKESH AMBANİ

    Hintli iş adamı Mukesh Ambani petrokimya firması Reliance Industires’in yönetim kurulu başkanıdır. Net değeri ise 90.7 milyar dolardır.

    Fotoğraflar: AP

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