Çizgi film karakterlerinde neden 4 parmak var?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamaları son günlerde gündem yaratmaya devam ediyor.

Starlink uydusunu Ukrayna'ya göndermek için finansal destek sağlamayacaklarını ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bildiren Musk'tan yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz." dedi. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022 Paylaşımında, Ukrayna'ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade eden Musk, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna'ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve 'belirsiz bir süre' için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.