A Milli Futbol Takımımız, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 ile mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası elemelerine enfes bir başlangıç yapmış oldu. Mücadelede fileleri koruyan Uğurcan Çakır,, bir penaltı kurtarırken başarılı bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da, yaptığı paylaşımla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti. Muslera, "Tebrikler dev adam" yorumunu attı. Ekuban ise, "Her zamanki gibi olağanüstü" dedi.

JOSEF'TEN FORMALI DESTEK

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza da, Milli Takım'a destek verdi. Tecrübeli futbolcu Milli Takım formasıyla 'selfie' paylaşırken Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ü etiketledi.