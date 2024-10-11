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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera, Uruguay'a dönebilir! - Galatasaray Haberleri

        Muslera, Uruguay'a dönebilir!

        Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sezon sonunda Uruguay'a dönebilir. Yaklaşık bir sene önce birkaç arkadaşıyla ülkesinden kulüp satın alan deneyimli file bekçisi Uruguay'a yerleşmenin planlarını da yapıyor

        Giriş: 11.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:42
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        2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, Uruguay'a dönme planlarını yapıyor.

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        2023 yılında bir konsorsiyumla birlikte Sportivo Bella Italia'ya yatırım yapan Muslera, sezon sonunda ülkesine dönebilir.

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        Uruguay'da 3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella Italia'ya yaklaşık 1 milyon Dolarlık yatırım yapan 38 yaşındaki kalecinin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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        Kulübe ait bir spor kompleksi inşa etmekte olan konsorsiyumun başında şu anda Muslera'nın yakın arkadaşı Rodrigo Lubetkin bulunuyor.

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        Muslera'nın futbolu bıraktıktan sonra ülkesine dönerek kulübün başına geçeceği belirtiliyor.

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        Uruguaylı file bekçisi daha önce futbolu ülkesinde bırakmak istediğini dile getirmişti.

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        Sezona Young Boys ve Beşiktaş yenilgileriyle başlayan Galatasaray'da kaptan Muslera da sert şekilde eleştirilmiş; Kasımpaşa maçından sonra yaptığı 'kum saati' paylaşımı ise ayrılık sinyali olarak yorumlanmıştı.

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