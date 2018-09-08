Müslüm Gürses’in hayatını anlatan 'Müslüm' adlı sinema filmi henüz gösterime girmedi ama ilk eleştiri geldi. Filmi herkesten önce izleyen Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Ufak tefek hatalar var. Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı. Sadece geçirdiği trafik kazası yüzünden ufak bir kavis vardı. Çok abartılı yapmışlar, onu da düzeltiyorlar” şeklinde yorum yaptı.

'ZERRİN TEKİNDOR’U İZLERKEN KENDİMİ GÖRDÜM'



Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor’un canlandırdığı ‘Müslüm’de tüm oyuncuların güçlü oyunculuklarını doruklara taşıdığını belirten Nur, “İzlerken çok duygulandım. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor çok güzel oynamış. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Zerrin Tekindor’u izlerken bir ara kendimi onda gördüm. Zaten çok beğendiğim bir sanatçı. Çok başarılı, kendisini kutluyorum” dedi.





Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Plak ve Ben’in söyleşisine katılan Muhterem Nur, hem yeni çıkan kitabı 'Ömrümce Ağladım'ı hem de Müslüm Gürses 'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' adlı plağını sevenleri için imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ