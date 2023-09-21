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        Haberler Gündem Eğitim Muson İklimi Nedir, Nerelerde Görülür? Muson İklim Tipi Özellikleri

        Muson iklimi nedir, nerelerde görülür? Muson iklim tipi özellikleri

        Sıcaklık, nem miktarı, basınç ve rüzgarlar gibi meteorolojik fenomenlerin uzun süre ile incelenmesi ve bu incelemeler neticesinde elde edilen ortalamaya iklim adı verilmektedir. Hava durumlarında farklı olarak uzun vadeli gözlemler sonucunda belirlenen bu iklimler; coğrafyaların denize olan uzaklıkları, yükseklikleri, enlemleri gibi çeşitli dinamiklere bağlı olarak farklı türlere de ayrılabilmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun iklimler sıcak kuşak iklimler, soğuk kuşak iklimler ve ılıman kuşak iklimler olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Sıcak kuşak iklimler ailesinin bir üyesi de muson iklimidir. Peki, muson iklimi nedir ve nerelerde görülür? Muson iklimi özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 17:38 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:38
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        Muson iklimi nedir, nerelerde görülür?
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        Bölgesel bir iklim olmasıyla öne çıkan ve denizden karaya esen rüzgarların belirleyici olduğu muson iklimi en yağışlı iklim tiplerinden bir tanesi olarak dikkat çeker. Peki muson iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nasıldır? Muson iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Muson İklimi Nedir?

        Büyük iklim tipleri arasında, tek bölgesel iklim olarak öne çıkan muson iklimi; yazları sıcak ve yağışlı, kışları ise soğuk ve kurak olmasıyla öne çıkmaktadır. Özellikle okyanuslardan karalara doğru esen muson rüzgarlarının etkisiyle ortaya çıkmış olan bu iklim tipinde yıllık sıcaklık ortalamaları ise 15 ile 20 santigrat derece seviyelerinde seyreder. Ekvatora yakın olan yerlerde sıcaklığın yüksek olduğu ancak kuzeye doğru gidildikçe kış aylarının sertleşmeye başladığı muson ikliminde yıllık ortalama sıcaklık farkları ise 10 santigrat derece civarındadır. İklim tipleri içinde en yağışlı iklim tipi olarak bilinen muson ikliminde ciddi sel baskınları da görülebilmektedir.

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        Muson İklimi Özellikleri

        Yaz ve kış aylarında birbirinden farklı davranışlar gösteren bir iklim olan muson iklimi özellikleri şu şekildedir:

        • Yazları yağışlı ve sıcak, kışları ise kurak ve oldukça soğuk olan muson ikliminin ortaya çıkmasında, okyanuslardan karalara doğru esen ve muson rüzgarları adı verilen rüzgarlar etkilidir.
        • Genellikle yamaç yağışları adı verilen orogrofik yağışların görüldüğü bu iklimde, rüzgarlar vasıtasıyla yamaç boyunca yükselen hava kütleleri yağış bırakırlar.
        • Muson ikliminde yıllık ortalama yağış miktarı 2000 mm civarında olsa da bazı bölgelerde bu miktar 10000 mm’yi bulabilmektedir ve bu durum da ciddi sel baskınlarına neden olabilmektedir.
        • Ekvatora yakın yerlerin daha sıcak kuzeyin ise daha soğuk olması sebebiyle muson ikilinde yıllık sıcaklık farkları 10 santigrat dereceyi bulmaktadır.
        • Kurak geçen kış aylarında yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlar, bu iklimin bitki örtüsünü meydana getirmektedir. Muson ormanları adı verilen bu bitki örtüsünde teak ağacı en baskın tür olarak dikkat çeker.
        • Yıllık sıcaklık ortalamaları 20 santigrat derecenin üzerindedir.
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        Muson İklimi Nerelerde Görülür?

        Genellikle Muson rüzgarlarının etkili olduğu Güney Doğu Asya ülkelerinde görülen bu iklimin en tipik örneklerine Pakistan, Hindistan, Vietnam, Kamboçya Tayland gibi Asya ülkelerinde rastlamak mümkündür. Asya haricinde, Afrika kıtasında bulunan Madagaskar ve Avustralya kıtasının kuzey bölgelerinde de muson ikliminin etkileri görülmektedir.

        Muson İklimi Yağış Rejimi

        Muson ikliminde yazların oldukça yağışlı, kışların ise kurak geçmesi yağış rejiminin düzensiz olmasına sebep vermektedir. Bu iklimde yağış rejiminin düzensiz olmasının en büyük sebebi ise yazın denizden karaya esen ve yağış getiren rüzgarların, kışları tersine dönerek karadan denize doğru esmesidir. Yıllık ortalama yağış miktarlarının 1500 ile 2000 mm arasında değiştiği muson ikliminde görülen yağış türü ise yamaç yağışlarıdır.

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        Muson İklimi Toprak Tipi

        Muson ikliminde hem kurak hem de yağışlı dönemlerin arka arkaya gelmesi sebebiyle toprakta meydana gelen kimyasal çözünme oldukça fazladır ve bu durum, bu coğrafyalarda laterit ve kahverengi orman topraklarının oluşmasını sağlamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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