Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş Valiliğin'den yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde korona virüs vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina süreci uygulandığı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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