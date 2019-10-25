Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sanatçı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer ve prodüktörü Samsun Demir’le birlikte Etiler’deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, son single çalışması 'Bedel'in 5 günde 6 milyon tıklanmasını kutladıklarını söyledi.

Rap müziğin son dönemdeki popülerliğine de değinen sanatçı, "Bu değişim müzikal çeşitlilik anlamına geliyor. Daha cesaretli işler yapılmaya başlandı. Rap müziğin daha fazla kişiye hitap etmesi, popçuları da yaratıcılığa itiyor" açıklamasında bulundu.