Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli bir basın toplantısı düzenledi.

İkinci yarıda alınan sonuçlarla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı "İkinci yarıya düşündüğümüzün gerisinde bir başlangıç yaptık. Bir skor olarak iki oyun olarak. Skor olarak kaybettiğimiz maçlarda hiçbir üzüntü duymadık. Çünkü kazanmak için her türlü eylemi saha içerisinde gerçekleştirdik. Oynadığımız oyun, sonuca ulaşmasa da bizi tatmin etti. Koyduğumuz hedef Avrupa. 'Kasımpaşa, Avrupa'ya mutlaka gitmeli' hedefiyle başladık. Şu anda bu hedefin lig ayağında sendeleme yaşıyoruz. 'Zaman gelecek her takım gibi biz de sendeleriz ancak düşmeyiz' demiştim ve o sendeleme dönemini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takıma olan güvenini kaybetmediğini vurgulayan Denizli "Camiaya, yönetime, çalışanlara, şu tesislerin içindeki herkese olan inancım, güvenim ilk gün neyse bugün de odur. Ben de üzülüyorum. Hedefimizin 4-5 puan gerisinde kaldık. Önümüzdeki uzun bir süreç, bunları telafi etmek için yeterli bir süreçtir. Bu telafi için kendi içerimizdeki değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız." dedi.

"AŞAMAYACAĞIMIZ BİR KONU DEĞİL"

Ligin ilk yarısının en flaş ekibi olduklarına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Devre kapanırken en flaş ekiptik, arada da en iyi çalışmayı yaptık. Lig ve kupa maçlarını baz alacak olursak bir tek Alanyaspor rövanş maçında beklenen futbolu oynadık ki sayısal olarak uzun süre eksik kalmamıza rağmen. Ligdeki puan konumu herkesin önünde. Yukarısı, aşağısı hedeflerine varmak için mücadele ediyor. Bu mücadele içerisinde biz de varız. En fazla üretken olduğumuz konularda ikinci yarıda zorluk çektik. Aşamayacağımız bir konu değil" yorumunda bulundu.

Transferlerle ilgili de açıklamalar yapan Denizli şunları söyledi:

"Aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu, hepsi genç. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Kısıtlı bir kadromuz vardı, bunu sayısal olarak rahatlatmak için uzun vadeli konularda hem kalıcı transferler, hem de sezon sonunda kalıcı olup olmayacağına karar vereceğimiz bir iki tane de kiralık oyuncumuz var."

"BU SIKINTIYI AŞACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Oyun anlayışlarına değinen Denizli, "İçeride dışarıda oynadığımız maçlar, bizim için hiçbir farklılık ifade etmiyor. İçeride ya da dışarıda oyun anlayışımızda hiçbir değişiklik yok. En üretken olduğumuz konu goldü, ikinci yarıda bunda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefte iki yolumuz vardı biri ligdeki klasman yerimiz diğeri de kupa. İkisinde de yarışın içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda hedeflerimizi gerçekleştirmek, yarışın içerisinde olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA'NIN BAŞARISI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Ekibiyle birlikte yoğun mesai harcadıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı sözlerini "Kasımpaşa'nın başarısı için ben ve ekibim her şeyi yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar zaman zaman karşılığını bulmayabilir ama bu bir kırılganlık yaratmaz. Beklentilere bu bölüm itibariyle oyun ve skor olarak cevap veremedik ama bu takımın neler yapabileceğini ben de camia da tüm futbolseverler de biliyor. Bu takıma güvenimiz herhangi bir sekteye uğramamıştır" ifadeleriyle noktaladı.