Mustafa Denizli: Pes etmek yok

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek "Gol yiyen bir takımdık. Oyuna iyi başladık ve golü bulduk. Yediğimiz golden sonra kırılganlık gösteriyoruz. Son hamlelerde başarısızlık, mı şanssızlık mı bilmiyorum ama bu durumu değiştireceğiz. Pes etmeyeceğiz. Bu durum değişecek. Galatasaray'a karşı değişiklik yaptık ama bu bir sonuç getirmedi. Bu durumu kıracağız. Yarından itibaren değişmek için her şeyi yapacağız, bunun başka çaresi yok, pes etmek de yok" ifadelerini kullandı.