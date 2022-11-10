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Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler!

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan bedenen ayrılışının 84. yıl dönümünde, 10 Kasım saat 9:05’de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler bu özel günde vatandaşlar tarafından daha sık dinleniyor. Atatürk’ü sevdiği sanatçılar arasında Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla gibi usta isimler bulunuyor.

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  • Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar ve şakılar

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84 yıl önce 10 Kasım sabahı saat 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda gözlerini dünyaya yummasının ardından her ölüm yıl dönümünde tüm ülkede anılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Atatürk’ün en sevdiği sanatçılar arasında Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla gibi usta isimler bulunuyor.
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar ve şakılar

    ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ 20 ŞARKI

    1."Kimseye Etmem Şikâyet"  - Müzeyyen Senar

    2."Mani Oluyor" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar         

    3."Havada Bulut Yok" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

    4."Dayler Dayler" (Söz & Müzik:) - Safiye Ayla    

    5."Cana Rakibi Handan Edersin" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar          

    6. "Alişimin Kaşları Kara" (Söz & Müzik:) - Safiye Ayla      
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar ve şakılar

    7."İzmir'in Kavakları" - Müzeyyen Senar

    8."Şahane Gözler" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar     

    9."Sigaramın Dumanı" (Söz:) - Müzeyyen Senar

    10."Asker Yolu Beklerim" (Söz:) - Müzeyyen Senar         

    11. "Çile Bülbülüm Çile" (Söz:) - Safiye Ayla         

    12."Değirmene Un Yolladım" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar ve şakılar

    13."Şu Dalmadan Geçtin Mi"  - Müzeyyen Senar             

    14."Pencere Açıldı Bilal Oğlan" (Söz:) - Safiye Ayla           

    15."Hâb-gâh-ı yâre girdim"   -  Müzeyyen Senar

    16."Yanık Ömer"  - Safiye Ayla  

    17."Fikri’min İnce Gülü"  - Müzeyyen Senar       

    18. "A Benim Mor Çiçeğim"  - Müzeyyen Senar

    19."Vardar Ovası"  - Müzeyyen Senar   

    20."Akşam Oldu Yine Bastı Kareler"  - Müzeyyen Senar
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? Atatürk'ün en sevdiği sanatçılar ve şakılar

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