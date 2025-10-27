‘Mustafa Kemal’ filmi 29 Ekim haftası boyunca 120 TL

‘Mustafa Kemal’, TME Films dağıtımıyla 10 Ekim tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan ‘Mustafa Kemal’ filminin gösterimleri devam ederken bir kampanya başlatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayan hafta boyunca bilet fiyatları sabitlenen film, tüm sinema salonlarında 120 TL ödenerek izlenebilecek.

Filmin yönetmenliğini Hulusi Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci yapay zeka araçlarıyla desteklendi.

Seri kapsamında, Atatürk’ün yetişkinlik yıllarını konu alan ‘Mustafa Kemal Atatürk’ filmi 3 Kasım 2028’de, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ filmi ise 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, “Gençlerin gözünden Atatürk’ün ilham verici liderlik yolculuğunu anlatan bir film yaptık. Tabii Cumhuriyetimizin 102’nci yılı dolayısıyla da bu ilham verici hikayeyi herkesin izleyebilmesi için 29 Ekim haftası boyunca 120 TL’ye indirdik. Çünkü biz inanıyoruz ki, Mustafa Kemal’i anlamak, gençlerimizi aydınlatmanın en güzel yolu. Bu filmi de nesillerimizin büyük Önderimizle buluşabilmesi için kendimize görev olarak atfettik.

Filmimiz ikinci serisi bu. İlk serimiz ‘Mustafa’ydı. İkinci serisinde teknolojiyle buluşan çocukların aslında bir ilham kaynağına, bir lidere ihtiyaçları vardı. Film öyle bir yolculukla başlıyor. Bunda da gerçek kahramanımızı, halk kahramanımızı millete daha iyi anlatmak istedik. Çocukların gözünde bu daha iyi olur diye düşündük. O yüzden de ikinci seride de 30 yaşına kadar gidiyoruz. Sonra üçüncü serimiz olacak” diye konuştu.

"ÇOCUKLARA İLHAM OLSUN DİYE YAPTIK"

Filmin çocuklar için de özel bir anlam taşıdığını belirten Ayna, "Cumhuriyetimizin, tabii ki liderimizin, Önderimizin insanlara hep yanlış anlatıldığını düşünüyoruz. Biz bunu çocuklarımıza ilham versin, çocukları daha gerçek kahramanlarıyla büyütsünler diye yaptık. Biz de bunu kendimize görev gördük. Bence de çok güzel bir iş yaptık. Öğretmenlerimiz de çok mutlu. Çok fazla teşekkür mesajı alıyoruz öğretmenlerden, o konuda da mutluyuz. Başarmak istediğiniz bir şey varsa sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Hiçbir şey çocukları yıldırmamalı" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ, FİLMİ HERKESE ULAŞTIRMAK"

Kampanyanın öğrenciler, öğretmenler ve gençlerin filme erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiğini söyleyen TME Films Dağıtım ve Satış Müdürü Can Şakar da "Biliyorsunuz, ‘Mustafa Kemal’ çok önemli bir film. Kurucu Önderimizin hayat hikayesini anlatan animasyon serisinin ikincisi. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak, yapımcımızla aldığımız ortak kararla filmimizi 120 TL’den göstermeye karar verdik. Buradaki amacımız, öğrenciler, öğretmenler ve gençler filme gelebilsin, filmi rahatlıkla izleyebilsinler. Bu değerimizi yaşatmaya katkı sağlamak istedik. Yani tüm şehirlerde kampanyaya katılan sinemalarda, yaygın bir şekilde 120 TL’den gösterime girecek" ifadelerini kullandı.