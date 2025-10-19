Habertürk
        Haberler Magazin Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vize: Gurur verici

        Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vize: Gurur verici

        Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi. İngiltere Sanat Konseyi tarafından 'Uluslararası Sanatçı' kabul edilen ilk Türk şarkıcı olan Sandal, duygularını; "Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:42
        'Uluslararası Sanatçı' oldu
        İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı 'Uluslararası sanatçı' statüsüne aldı. O isim Mustafa Sandal oldu. Statü gereği, İngiltere tarafından Sandal'a ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi.

        "GURUR VERİCİ"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mustafa Sandal; "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum. Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici" ifadelerini kullandı.

        #mustafa sandal
        #İngiltere
        #vize
