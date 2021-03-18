MUSTAFA SANDAL: SAYGI DUYARIZ

Duruşma çıkışında basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Böyle bir mesele ile adli makamımızı meşgul ediyor olmaktan dolayı şu an gerçekten çok üzgünüm. Mahkeme ne karar verecekse ona da saygı duyarız. Haftaya da zaten karar verecek, savcı da beraat istedi" dedi.

Sandal, gazetecilere "Yeni saç modelim nasıl?" diye de sordu.