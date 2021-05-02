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Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank nerelidir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamaları nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor. Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank nerelidir? İşte Mustafa Varank hakkında merak edilenler...

Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank nerelidir?

Mustafa Varank, 1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık’ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014’te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Başdanışmanlık görevi boyunca, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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