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HaberlerSağlıkMutasyon şüphesi! Aile içi bulaşın çok hızlı olunca... - Haberler
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Aile içi bulaşın çok hızlı olmasında 'mutasyon' şüphesi

Mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de görülmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Korona virüsün ilk zamanlarına oranla son 2-3 aydır aile içi bulaşın yüksek olması, “Mutasyona uğramış virüs olabilir mi?” sorusunu akıllara getiriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya, “Mutasyonlu virüs çok hızlı şekilde bulaşabilir. Virüsün aile içerisinde bu kadar bulaştırıcı olması, bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebinin de mutasyona bağlı olabileceğini düşünüyoruz” dedi

Mutasyon şüphesi! Aile içi bulaşın çok hızlı olunca... - Haberler
Mutasyon şüphesi!
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İHA

İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğramış hali tespit edildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, mutasyona uğramış virüs hakkında açıklamalarda bulunarak koronavirüsü ağır geçirmiş bir evli çiftin akciğerleri üzerinden örnekler verdi.

Çocuklarından koronavirüs bulaştığı öğrenilen evli çiftin ilk iki gün hafif seyreden hastalıklarının birkaç gün içinde yaygın solunum yetmezliğine dönüştüğü belirlendi.

"HASTALIK ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

İncelediği akciğerlerin ve verdiği vaka örneğinde direkt temasın, bulaşıcılığı ve hastalığı çok hızlı ilerlettiğini gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Örnek vermek gerekirse, bir karı-kocanın çocuklarının ikisi de pozitif olan ama genç oldukları için akciğerleri tutulmamış ama genç-taşıyıcı olduğu için anne ve babalarına bulaştıran aile içindeki gözlemlenen vakayı sizle paylaşacağım. Bu kadın hastamızda, kızından aldığı virüs nedeniyle oluşan çok hafif pulmoner akciğer tutulumu şikâyeti birkaç gün içerisinde hızla ilerliyor ve yaygın solunum yetmezliği ortaya çıkıyor. Bu vaka, direkt temasın çok hızlı bulaşıcılığını ve hastalığın çok hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Hastamızın eşine baktığımızda da yine kızından bulaşan virüsle akciğerinde hafif bir tutulma olduktan sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyip hastaneye yatacak düzeyde bir nefes darlığı ortaya çıktığını gördük. Halkın mutasyona uğrayan korona virüsüyle ilgili bilmesi gereken iki nokta var. Birincisi mutasyonlu virüs çok hızlı şekilde bulaşabilir, çünkü bulaştırıcılığı çok fazla. İkincisi de tedaviye rağmen düzelme görülemeyebilir ama bu mutasyon olduğunu göstermez” diye konuştu.

“BU KADAR HIZLI İLERLEMESİNİN SEBEBİ MUTASYONA BAĞLI OLABİLİR"

Korona virüsün ilk çıktığı zamanlara oranla son 2- 3 aydır aile içi bulaşın görülmedik derecede hızlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, “Gelişmiş ülkelerdeki mutasyonla az gelişmiş ülkelerdeki mutasyonun bulaştırıcılık üzerinde etkileri farklı oluyor, daha çok toplum dinamiklerinden bulaştığı söyleniyor.

Vatandaşın bilmesi gereken nokta mutasyondan çok toplum dinamiklerinin ve sosyal faktörlerin de etkili olduğu. Bu yüzden maske, mesafe, temizliğe dikkat edilmesini öneriyoruz. Virüsün aile içerisinde bu kadar bulaştırıcı olması, bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebini de mutasyona bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Maalesef Türkiye’de henüz mutasyon olduğu kanıtlanmış 15 vaka var ve bunlar daha çok yurt dışından gelen kişiler.

Mutasyonlar geriye yönelik araştırıldığı için mevcut olan hastalarda hıfzıssıhhada geriye yönelik mutasyon araştırması yapılıyor. Şuanda vatandaşlarımızın mutasyonla ilgili alması gereken iki tedbir var. Aile içerisinde çok fazla bulaş var, aile içerisinde çok fazla bir araya gelmeyeceğiz. İkincisi de hastalık tedaviye rağmen düzelmezse mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor çünkü son zamanlarda hastalığın akciğere çok fazla indiğini görüyoruz. Aşıların mutasyona uğrayan virüsü kapsayıp kapsamadığı ile ilgili soruya gelirsek, şuanki aşılarımız mevcut mutasyonları da karşıladığı için aşılama döneminde de bütün vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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