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Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Mutasyon geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ülkemizde mutant virüsün İngiltere'nin yanı sıra Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına da rastlandı. Peki, mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? İşte merak edilen detaylar...

Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Bilindiği üzere geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından mutans virüsle ilgili önemli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamanın ardından yukarıda belirttiğimiz soruların cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? İşte merak edilen detaylar...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınladı. Koca, Türkiye'de, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Koca, dün ki açıklamadan daha önce yaptığı bilgilendirmede mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı. Bununla birlikte Brezilya ve Güney Afrika varyantının da hangi illerde görüldüğü henüz açıklanmadı.

MUTASYONLU VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

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