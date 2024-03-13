Mutlu aile pozu
2022'de kızları Zeynep'e kavuşan ve ikinci kez anne ve baba olma heyecanını yaşayan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, kızları Zeynep'le birlikte yeni bir fotoğraf yayımladı
28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Ece Çeşmioğlu, ilk çocukları doğmadan önce verdikleri pozu tekrar ettikleri kareyi takipçileriyle paylaştı. İlk olarak kızları Zeynep doğmadan önce çekilen fotoğrafı paylaşan ve 'Before' notunu düşen ünlü oyuncu, ardından eşi ve kızıyla objektif karşısına geçip 'After' notuyla ekledi.
Fotoğraflar: Instagram