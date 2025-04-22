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        Haberler Dünyadan Müziğe ara veren Adele nişanlısıyla basketbol maçında - magazin haberleri

        Müziğe ara veren Adele nişanlısıyla basketbol maçında

        Sahnelere ara vermesinden bu yana aylardır kamuoyu karşısına çıkmayan Adele, nişanlısıyla basketbol maçında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:41
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        Nişanlısıyla basketbol maçında
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        Sahneleri bırakmasının ardından kamuoyu karşısına nadiren çıkan Adele, dün gece Los Angeles'ta NBA maçında görüldü. İngiliz şarkıcı, nişanlısı Rich Paul ile birlikte Crypto.com Arena'da Minnesota Timberwolves'la karşı karşıya gelen Lakers'ı izlemek için saha kenarındaydı. Adele ve Rich Paul'ün taraftarı olduğu Lakers, maçı 22 sayı farkla kaybetti.

        36 yaşındaki şarkıcı, 44 yaşındaki ABD'li spor menajeri nişanlısıyla spor keyfi, müziğe ara vermesinden 5 ay sonra gerçekleşti. Adele, konserlerindeki veda konuşmasında; "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" demişti.

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        Las Vegas konser serisinde veda konuşması yapan Adele; “Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum” ifadesini kullanmıştı.

        'Easy On Me', 'Hello', 'Someone Like You' ve 'Rolling in the Deep' gibi hitleriyle tanınan ve son albümünü 2021'de çıkaran 16 Grammy ödüllü şarkıcının, 2019’da ayrıldığı eski eşi Simon Konecki'den 12 yaşında bir oğlu var. 2021'den beri Rich Paul ile birliktelik yaşıyor.

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