'Müziğin Başkentlerinden' başyapıtlar

Borusan Sanat, 2024 yılının son günlerinde farklı tarzlara ve dönemlere ait eserlerin bir araya getirildiği özel konserlerle dinleyicilerine keyifli bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2024’ün son konserinde başarılı piyanist Marco Vergini’yi konuk edecek.

5 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek “Müziğin Başkentlerinden” konserinde Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirecek olan Vergini, bugüne dek “Arturo Benedetti Michelangeli”, “A. Scriabin” ve “A. Casagrande” gibi uluslararası piyano yarışmalarında elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.