Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

Batonu, hareketleri ve büyük çıkışlarıyla orkestra şefleri, bir müziğin hem göze hem de kulağa hitap etmesini sağlıyor. Peki, şefler tam olarak ne için bunu yapıyor? İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

    Bir orkestra şefi, oldukça prestijli bir işe sahiptir ancak yine de herkesin aklında aynı soru canlanır: bir orkestra şefi tam olarak ne yapar ve eğer olmasaydı orkestra kendi kendini yönetemez miydi?

    Orkestra şefleri; Bir orkestrayı veya koroyu ortak bir zaman içinde ve bir arada tutar. Ritimleri ve vurguları doğru ayarlayan kişidir.
  • Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

    En önemlisi bir orkestra şefi, besteci için bir haberci görevi görür. Müziği anlamak ve orkestradaki müzisyenlerin anlayabileceği şeffaf bir şekilde iletmek onların sorumluluğundadır.
  • Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

    Bu görevleri, perde önündeki işleridir ancak perde arkasında da büyük bir rol üstlenirler. Bugün zevkle dinlediğimiz senfonilerin esas geliştiricileri onlardır. Şefler, bir parçanın ruhunu ortaya çıkaran, onu zevkle dinlememizi sağlayan yönlendirmeler yapar. Bu, profesyonellik ve iyi bir müzik kulağı isteyen iş, parçaların olduğundan daha büyük hale gelmesini sağlıyor.
  • Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

    Sadece bu kadar da değil... orkestra şefleri ayrıca görsel bir tamamlayıcıdır.  Şeflerin jestleri, mimikleri ve büyük hareketleri müzik ile dinleyici arasında bir bağın oluşmasını sağlar; gözükmeyen müziğin, bir kişide hayat bulması. 
  • Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.