Bir orkestra şefi, oldukça prestijli bir işe sahiptir ancak yine de herkesin aklında aynı soru canlanır: bir orkestra şefi tam olarak ne yapar ve eğer olmasaydı orkestra kendi kendini yönetemez miydi?

Orkestra şefleri; Bir orkestrayı veya koroyu ortak bir zaman içinde ve bir arada tutar. Ritimleri ve vurguları doğru ayarlayan kişidir.