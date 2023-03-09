Biberonlar ve mamaların ortaya çıkmasından çok önce bebekler sütanneler ile besleniyordu. M.Ö. 2000'li yıllara sadece bu görev için çalıştırılan kadınlar vardı; bazı durumda gönüllüydüler bazen de bir köle. Sütanneler, 19. yüzyıla kadar genellikle varlıklı aileler için işe alınırdı.