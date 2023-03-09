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Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

Günümüzde bebeklerin her türlü ihtiyacı için bir ürün bulunuyor ancak bir zamanlar her şey daha kısıtlıydı. Eskiden, bebekleri beslemek için sütannelerden veya hayvan sütlerinden yararlanılıyordu.

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  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Günümüzde özellikle hazır gıdaya ulaşmak çok kolay. Her markette çocuklar için binbir çeşit mama bulunuyor. Bu kavram yeni gibi gözükmese de aslında hazır bebek mamaları hayatımıza yeni girdi. Peki, modern zamanlardan önce çocuklar nasıl besleniyordu?
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Eski zamanlarda imkânlar bu kadar geniş değildi; bebekler anlaşılamayan birçok hastalıktan hayatını kaybediyordu ayrıca birçok kadın doğum sırasında hayatını kaybediyordu; geriye bakıma muhtaç bebekler kalıyordu.
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Biberonlar ve mamaların ortaya çıkmasından çok önce bebekler sütanneler ile besleniyordu. M.Ö. 2000'li yıllara sadece bu görev için çalıştırılan kadınlar vardı; bazı durumda gönüllüydüler bazen de bir köle.  Sütanneler, 19. yüzyıla kadar genellikle varlıklı aileler için işe alınırdı.
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Emziremeyen veya sütanne erişimi olmayan kadınlar, bebeklerini beslemek için genellikle hayvan sütüne yönelirdi. Aslında bu, 19. yüzyılın sonlarına kadar en yaygın suni besleme şekliydi. Ebeveynlerin çoğu inek sütü kullansa da mevcut olana bağlı olarak keçi, eşek, deve, at, domuz ve koyun sütü de kullanılıyordu.
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Belki de bu durum, sütün çocuk gelişiminde çok önemli olduğunu düşünmemizi sağlayan eski bir alışkanlık olabilir çünkü bu zamana kadar inek sütünün düşünüldüğü kadar yararlı olmadığını gösteren birçok çalışma yayınlandı.
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    Tüm bunlardan sonra bilim, anne sütünü daha yakından inceledi ve bu maddeyi taklit etmeye çalıştı. 1865 yılında düyanın ilk bebek maması piyasaya sürüldü, arkasından 1867 yılında Nestle bebek maması üretti.
  • Bebek maması bulunmadan önce bebekler nasıl besleniyordu?

    1883'te en az 27 bebek maması markası mevcuttu. Bunlar bir çocuğu şişmanlatsa da genellikle bebek sağlığı için gerekli bazı vitaminlerden yoksundu. Bebek mamaları, günümüzdeki yararlı ve besleyici halini alana kadar epey bir yol kat etti. 

    Kaynak: How Stuff Works

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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