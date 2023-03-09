Kuşlar neden sabaha karşı cıvıldamaya başlar?

İlk sebebe göre; bu, kuşların potansiyel eşlerini çekmek ve diğer kuşları kendi alanlarından uzak durmaları konusunda uyarmak için yaptıkları bir davranış.

Bu önemli mesajları iletmek için neden erken saatleri seçtiklerine dair bir teori, yetersiz ışığın yiyecek arama gibi diğer kuş faaliyetlerini yapmayı zorlaştırmasıdır. Kuşlar, aktivite seviyelerini düşük tutarak, diğer faaliyetler yerine şarkı söylemeyi tercih ediyor olabilirler.